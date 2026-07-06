La violencia que se mueve

La guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa ha llevado esta disputa a gran parte del territorio sinaloense y la zona sur ha vivido la pesadilla más grave en las últimas semanas

La violencia en Sinaloa parece que no dejará un solo territorio sin que lastime y después de las semanas de terror en Escuinapa, los brotes ya subieron de regreso al norte por la franja costera del municipio de Rosario.

Entre viernes y sábado, diferentes operaciones militares fueron reportadas en la zona de Aguaverde, comunidades muy parecidas a lugares estratégicos para el narcotráfico como Villa Juárez.

La sorpresa es que de manera extraoficial se reportaba primero, por lo menos, una quincena de criminales abatidos por las fuerzas militares.

Luego, sin que las autoridades informen aún oficialmente, trascendió que fue una decena de bajas.

Las alertas en el sur de Sinaloa permanecieron encendidas, por la detención de un líder de un grupo delictivo que mantenía su hegemonía en la zona y eran los señalados principales responsables de los brotes de violencia en la región.

La guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa ha llevado esta disputa a gran parte del territorio sinaloense y esta zona ha vivido la pesadilla más grave en las últimas semanas.

La violencia de las últimas horas podría estar relacionada o ser consecuencia de estos cambios de liderazgos, territorios y bandos.

Lamentablemente todavía ni siquiera el Gobierno de Sinaloa ni el Gobierno federal puede vaticinar cuánto más tendremos qué soportar de esta guerra y qué otros territorios se deben ir preparando.