La visita presidencial

En el caso de Sinaloa, la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum no es tanto que nos interesen los reflectores sobre el estado, pues ya bastante exposición tenemos a nivel nacional e internacional por la crisis de seguridad que padecemos, pero sí interesa que le dé un vistazo a los problemas que aquejan al estado y ofrezca al menos una postura al respecto.

Una visita presidencial no es una cuestión menor, pues sirve para que el o la titular del Poder Ejecutivo federal perciba de primera mano los asuntos de un estado o una ciudad, y también para que el País entero voltee los ojos hacia la tierra que visita.

En el caso de Sinaloa, la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum no es tanto que nos interesen los reflectores sobre el estado, pues ya bastante exposición tenemos a nivel nacional e internacional por la crisis de seguridad que padecemos, pero sí interesa que le dé un vistazo a los problemas que aquejan al estado y ofrezca al menos una postura al respecto.

La crisis de violencia como prioridad, pero también la situación del agro, principalmente de los maiceros, son los temas a dar seguimiento, y de los que se espera una postura presidencial.

Ojalá la visita de la Mandataria Sheinbaum de hoy y mañana, que en realidad inició desde ayer, no sea sólo para buscar mostrar un Sinaloa en paz en donde la propia Presidenta puede estar sin problema, es decir, para mostrar un “no pasa nada”, sino que sea en verdad una visita eficiente y efectiva que traiga propuestas y soluciones concretas.

Sinaloa necesita una visita de esperanza, sí, pero más que nada una visita que nos traiga buenas noticias encaminadas a dar solución a la situación que atravesamos desde hace más de 500 días y que incluso éste último domingo, casi “sin deberla ni temerla” volvió a tomar a la población como rehén.