Las prisas de la 4T

Trece personas perdieron la vida y alrededor de un centenar sufrieron heridas en el más reciente accidente. Las razones seguramente nunca las sabremos, la 4T nunca se ha esmerado por aclarar sus descalabros, sin embargo, todo apunta a los tiempos políticos con los que se construyeron estos proyectos

El tren Interoceánico no es el primero de los trenes construidos por gobiernos de Morena que descarrila, pero sí el primero de los accidentes ferroviarios que provoca víctimas mortales y decenas de heridos.

Los trenes construidos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cuyos proyectos continúa la actual administración federal comenzaron a accidentarse en marzo de 2004, cuando se descarriló el Tren Maya en el tramo Mérida-Campeche.

El segundo accidente relacionado con los trenes de la 4T fue uno de carga que se volcó al sur de Quintana Roo, en enero de 2025. Y el tercero ocurrió apenas el pasado agosto, cuando chocaron dos trenes en Izamal. Hasta aquí los accidentes sólo habían dejado males materiales.

Consultoras internacionales habían aclarado que la mayoría de estos proyectos se construyeron con prisas, con tal de satisfacer banderazos políticos, y no con las razones de los ingenieros, que exigían más tiempo del que estaban dispuestos a dar los políticos.

Urge rendir cuentas, con la vida de los pasajeros de un proyecto de esa envergadura no se puede jugar.