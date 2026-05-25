Lo que faltaba, más deuda

En números netos, el saldo total de la deuda de Sinaloa pasó de 4 mil 610 millones de pesos en marzo de 2025 a 5 mil 563 millones en el mismo periodo de 2026

En medio de la crisis de inseguridad en la mayor parte del estado y la crisis política en el Gobierno del Estado, el último informe contable de las arcas de Sinaloa muestran que hay un aumenta 15.36 por ciento en la deuda pública estatal en un año, lo que representa 952.31 millones de pesos.

En números netos, el saldo total de la deuda de Sinaloa pasó de 4 mil 610 millones de pesos en marzo de 2025 a 5 mil 563 millones en el mismo periodo de 2026.

Se trata de la deuda directa por los préstamos que el Gobierno estatal ha contratado con la Banca comercial y justo eso es lo que ha provocado el incremento.

Esta mala noticia llega en medio de una guerra de facciones del Cártel de Sinaloa, que comenzó desde el pasado 9 de septiembre de 2026, que ha impedido una natural operación del Gobierno estatal.

Pero además también la administración estatal atraviesa una crisis política por la licencia solicitada de Rubén Rocha Moya, por las acusaciones de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, a tal grado que el Poder Ejecutivo estatal tuvo que recaer en la anterior Secretaria General de Gobierno.

Si se pregunta qué tanto impacto tendrá este incremento de la deuda, pues imagínese que podría pagar la construcción de dos estadios de futbol como el de Mazatlán o pagar la construcción de una veintena de calles pavimentadas como las que tiene proyectadas el Ayuntamiento de Culiacán en la zona de las colonias populares.