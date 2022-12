Los festejos decembrinos

Ante los festejos de Año Nuevo que tenemos ya el próximo fin de semana, muy importante es el 'Ni una bala más', es no disparar, no use su arma de fuego para celebrar, se lo agradeceríamos todos.

Las autoridades han presumido que en los festejos de Navidad hubo un saldo blanco. De acuerdo al saldo preliminar que dio a conocer en su conferencia semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya, los días de Nochebuena y Navidad en Sinaloa, se registraron cuatro homicidios dolosos y nueve personas resultaron lesionados por pirotecnia. Y mire, durante este fin de semana las corporaciones de seguridad no reportaron disparos al aire ni se tuvo reportes por balas perdidas, aunque sí se sabe de algunos partes aisladas donde sí hubo casos de disparos, la verdad que al menos en lo que fue la Nochebuena, se mantuvieron las pistolas calmadas. Desgraciadamente el uso de la pirotecnia sigue prevaleciendo para festejar, han tenido eco las campañas y las autoridades hacen lo suyo en cuanto a aseguramientos y decomisos pero esta mala práctica persiste. Al menos nueve personas resultaron lesionadas por el uso de pirotecnia, tres adultos y seis menores, quienes son los que sufren más accidentes, como el caso de una niña en Villa Unión, quien perdió parte de uno de sus dedos. Recuerden que el Gobierno del Estado junto con las corporaciones de seguridad pública y Protección Civil, mantiene tres campañas muy importantes dentro del programa “Despide un año, no una vida”. Una de ellas es “Una más está de más” que se refiere a no abusar del alcohol en estas fechas y sobre todo no manejar ebrios. La otra campaña es “Festeja sin pirotecnia”, que precisamente es evitar que niñas y niños usen cohetes y demás pirotecnia ante lo peligroso que es. Y la última pero ante los festejos de Año Nuevo que tenemos ya el próximo fin de semana, muy importante es el “Ni una bala más”, es no disparar, no use su arma de fuego para celebrar, se lo agradeceríamos todos. No hay que pensar que Culiacán o cualquier ciudad de Sinaloa es famoso por eso por las ráfagas cada Año Nuevo, eso nunca ha sido bien visto, esa práctica de barbarie se ha llevado vidas inocentes. Piénselo y reciba el Año Nuevo sin abusar del alcohol, sin usar pirotecnia y sin disparar.