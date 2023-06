Ya son tiempos electorales, aunque la autoridad responsable no lo haya decretado, y los políticos profesionales lo saben y comienzan a mover sus piezas y seguir siendo los ganones. Y aunque hay una base importante de ciudadanos que apoyan la llamada cuarta transformación, quizá otros votantes empiecen a preguntarse: ¿Para qué voto?, si va a ganar...

En los tiempos del PRI hegemónico era usual en tiempo de elecciones que los ciudadanos dijeran: ¿Para qué voto?, siempre gana el PRI, porque se sabía de antemano el resultado de la votación.

El PRI no era un partido en sí, eso lo sabe cualquiera, sino un brazo del Gobierno que aglutinaba a todos los sectores sociales, desde los populares hasta los empresariales, no se movía una hoja si no lo mandaba el PRI.

El viernes se registraron las llamadas “corcholatas” del partido en el poder, en este caso Morena, en busca de la candidatura de su partido para la Presidencia de México en el proceso electoral de 2024 y, tal parece que este llamado movimiento tampoco es un partido político en sí.

Y no hay políticos más profesionales que los emanados del Partido Revolucionario Institucional, quienes ven las señales y avizoran ya un triunfo morenista, casi parecido a las elecciones de 2018, por eso han tomado sus previsiones.

En este río revuelto que aún provoca el tsunami de Morena, connotados priistas han renunciado al otrora todo poderoso partido tricolor, basta tener un poco de sentido común para prever a qué le están tirando.

Y para más señales, está la declaración del Gobernador de Sinaloa, morenista él, Rubén Rocha Moya, quien tras el cambio de partido de la Diputada local priista, Deisy Judith Ayala, para unirse a la bancada de Morena, el Gobernador de Sinaloa expresó que todos lo que hayan hecho ese cambio son bienvenidos al partido.

“Pues son bienvenidos, ya saben que la militancia es voluntaria, cada quien hace lo que le parece en materia de eso, de pertenecer a tal o cual partido, si se registran es porque son bienvenidos”, manifestó Rubén Rocha Moya.

Y la Diputada no es la única en dejar su militancia tricolor, a nivel local y nacional hay una desbandada de políticos reconocidos priistas.

Ya son tiempos electorales, aunque la autoridad responsable no lo haya decretado, y los políticos profesionales lo saben y comienzan a mover sus piezas y seguir siendo los ganones.

Y aunque hay una base importante de ciudadanos que apoyan la llamada cuarta transformación, quizá otros votantes empiecen a preguntarse: ¿Para qué voto?, si va a ganar...