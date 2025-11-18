Los que se van

Estamos inmersos en una guerra y las guerras deforman a las ciudades, provocan diásporas, se alimentan con sangre, casi siempre joven, y las sufrimos todos.

El que se puede ir se ha ido, los que se quedan lo hacen bajo su propio riesgo, casi es la consigna en la zona centro del estado, epicentro de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa.

Lo irracional es que el propio Culiacán a la vez aleja a su gente y se van los que pueden, pero también es refugio para familias de la zona serrana que bajan huyendo de la violencia en su región.

Así lo confirmó la autoridad de Badiraguato, que admite que hay familias del llamado Triángulo Dorado que han decidido refugiarse en la propia cabecera de su municipio o en Culiacán.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene informes de desplazamiento forzado de sinaloenses hacia estados vecinos de Durango y Chihuahua.

En julio, la Secretaría del Bienestar estatal calculó que más de mil 250 familias habían tenido que huir de sus hogares en un lapso de 10 meses, y aunque aseguran que muchas de ellas han regresado, y que a todos los desplazados se les atiende, el asunto es que la inseguridad en sus lugares de origen no se resuelve.

Cifras de organismos nacionales e internacionales calculan que en 2024, en México hubo desplazamiento forzado de alrededor de 28 mil personas, debido a eventos de violencia, y la cifra es del doble respecto a 2023.

Los indicios de este flagelo son numerosos... la violencia expulsa, algunos se van porque pueden, y otros porque no tienen otra opción.