La escasa y deficiente alimentación, la falta de médicos, dentistas, psiquiatras y medicinas, así como la ausencia de medidas de reinserción, de posibilidades de hacer deporte, de estudiar o de desarrollar una actividad laboral son las denuncias más corrientes. Pero también se ha denunciado el abuso de autoridad, la tortura y la sistemática utilización de amenazas tanto a los reclusos como a sus familiares.

La imagen podría provocar ternura, si no fuera por lo que significa... Las maestras de un jardín de niños buscan mitigar el calor de los pequeños alumnos justo al inicio del ciclo escolar 2022-2023; armada una maestra con un ventilador de baterías y la otra con un abanico de mano, se ufanan en atender a los niños a su cargo.

La causa principal no es el calor que aqueja en estas fechas a la región, sino a la falta de energía eléctrica por el robo de cableado.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, 43 escuelas no pudieron comenzar clases presenciales por falta de energía eléctrica.

Estos planteles son parte de las escuelas que fueron saqueadas durante la educación a distancia, y resultaron afectadas en su infraestructura eléctrica con el robo de cableado.

En ese tiempo, bandas de ladrones aprovecharon y sustrajeron de las escuelas todo lo que se pudieron llevar. Así, protecciones de metal, equipos de cómputo, aparatos de sonido y cableado de luz eléctrica fue el botín más preciado para los ladrones y los negocios que los compran.

Aquí entra una paradoja, estos delincuentes alguna vez fueron a la escuela, ¿no tienen conciencia de lo que significa la educación?, evidentemente no.

Todo indica que estas personas no recibieron educación en su casa y si fueron a la escuela de poco les valió, esa es la palabra, no le dieron validez a la formación entregada pero no recibida.

Durante la jornada del inicio de clases se registraron diferentes manifestaciones de padres de familia que acusaban que los planteles educativos de sus hijos no cuentan con servicios básicos como agua y luz. Las manifestaciones más visibles fueron en Culiacán, Mazatlán, El Rosario y en Ahome.

La titular de Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, aseguró que todos los planteles serán atendidos, solo pidió paciencia a los padres de familia.

“Estamos pendientes y en vías de solución. Hemos estamos buscando coordinación para aquellas escuelas que de plano no pueden trabajar sin luz, que es lo que más se impone por las altas temperaturas de aquí, trabajar de manera virtual, no será mucho tiempo”, informó Domínguez Nava.

También se comprometió a solucionar las carencias de los planteles educativos.

Solo que, aparte de solventar el deterioro natural de los edificios, se tienen que solucionar los destrozos que provocan los ladrones sin ningún respeto a la educación.