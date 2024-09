Nos indigna, pero sobre todo nos hace ver que prácticamente estamos solos, vulnerables y a la deriva ahora sí que, como dice el General Leana, a esperar a que los grupos criminales decidan terminar su confrontación.

Es imposible no indignarnos con las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando minimiza la violencia que azota a Sinaloa y la convierte en un asunto político-personal de agresión hacia él.

Nos indigna, pero sobre todo nos hace ver que prácticamente estamos solos, vulnerables y a la deriva ahora sí que, como dice el General Leana, a esperar a que los grupos criminales decidan terminar su confrontación.

Pero dentro de este contexto violento, rayos de esperanza nos hacen resurgir cuando vemos que la sociedad organizada empieza a fluir, a movilizarse.

Un excelente ejemplo es el de un grupo de jóvenes que dispusieron una iniciativa en Quilá, sindicatura al sur de Culiacán, donde acondicionaron en su centro de trabajo un centro de acopio para ayuda de refugiados.

Usando las redes sociales, convocan a apoyar a la gente que no ha podido salir de sus viviendas por la situación de inseguridad, de las zonas a donde los proveedores no pueden llegar, y sobre todo donde la gente no puede salir a trabajar y buscar su sustento.

Así que están reuniendo despensas para entregar a los prácticamente damnificados por la violencia en esa zona de Culiacán.

Por su parte, el Banco de Alimentos de Culiacán, cuya labor lleva a miles de personas apoyo alimentario desde hace décadas, en esta situación está haciendo todo lo posible para llevar los apoyos a las comunidades.

Así que sí, cuando el desánimo nos empieza a llegar a los sinaloenses por la racha violenta que enfrentamos desde hace 12 días, vemos iniciativas esperanzadoras que nos inyectan una dosis de optimismo.

Eso, señor Presidente, es lo que sí nos impulsa y nos da esperanza a los sinaloenses.