Maneras de ver

La mayoría de los mexicanos atestiguamos la violencia como un fenómeno sin razón y que solo produce daños, si acaso culpamos a la pobreza, como generadora de la miseria que va a empujar a ciertas personas a acudir a la violencia como la única forma de resolver sus problemas.

Sin embargo, resulta interesante revisar cómo algunos académicos observan e investigan el fenómeno de la violencia en México, sobre todo el generado por el enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada.

Primero que nada, al quitarle a la violencia el elemento de la proximidad y observarlo de lejos, los académicos ven grupos de seres humanos realizando un negocio, en este caso un negocio ilegal como el contrabando de enervantes.

Esos grupos al permanecer en la ilegalidad no cuentan con un marco de resolución de conflictos, así que la violencia termina convirtiéndose en su manera de resolver los problemas que termina generando cualquier negocio.

El problema es que la resolución de altercados utilizando a la violencia como un elemento de disuasión o eliminación de la competencia, termina afectando al conjunto de la sociedad.

Para ser más claros, si dos empresas legales entran en un conflicto lo resuelven en los juzgados, sin que esto afecte al resto de la población, el problema es que al carecer de un marco legal, los grupos de la delincuencia organizada terminan resolviendo sus diferencias a balazos.

No estamos aquí para proponer que se legalice el conjunto de actividades delictivas para impedir la violencia, lo ideal sería que estas empresas del crimen no existieran, sin embargo no podemos dejar de aceptar que son un factor de poder actual.

El problema es que las autoridades, lejos de resolver el problema, de una manera u otra, lo único que han hecho es formar parte del problema, al beneficiarse con el río revuelto.