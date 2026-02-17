Mazatlecos y visitantes se han negado a ceder la fiesta, y decidieron mantener su alegría, su jolgorio y su música, como una especie de escudo ante los actos criminales

Hoy, en el último día de Carnaval, el saldo ha sido hasta ahora positivo. La gente ha salido a festejar y no se han registrado hechos violentos en el área carnavalera y en la zona turística de Mazatlán en general.

Cuestionado desde fuera, considerado un exceso de celebración entre tanta violencia que nos rodea no sólo en el puerto, sino en el sur de Sinaloa y el estado en general, mazatlecos y visitantes se han negado a ceder la fiesta, y decidieron mantener su alegría, su jolgorio y su música, como una especie de escudo ante los actos criminales.

Ciertamente la presencia de cientos de agentes de las fuerzas del orden desplegados por doquier nos da una sensación de seguridad, pero también de preocupación. Sin embargo, reiteramos, es el precio de una paz que en estos momentos necesitamos.

Por lo pronto el puerto festeja, y con él miles de visitantes que acudieron al llamado de la fiesta, sin importar los cientos de voces que desde las redes sociales o de medios de comunicación reclamaban por la realización de un Carnaval en medio de tanta violencia criminal.

Mazatlán respondió y el turismo también.

Mañana, cuando termine Carnaval, volveremos a la realidad. Tal vez nos enteremos de cuántas fosas hay en realidad en Concordia, cuántos cuerpos han recuperado o cuántos faltan por exhumar, volveremos a los reclamos de las familias buscadoras, nos recordarán que aún hay varios turistas desaparecidos, y volveremos a voltear hacia el centro del estado, donde los asesinatos continúan imparables.

Pero hoy, al menos hoy, habremos cumplido con no ceder el espacio público por el temor o la acción criminal.