Más inteligencia

El punto es que se necesita que haya más trabajos de inteligencia que permitan ir restando capacidad a esos grupos delictivos que no solo se enfrentan entre ellos, sino que han generado un daño a la sociedad en general.

Durante las últimas semanas, los operativos de seguridad que fuerzas federales, acompañadas de corporaciones estatales, han implementado en Sinaloa, han dado cuenta de hallazgos no solo de laboratorios de drogas, sino también, de sitios donde han localizado arsenales.

Tal vez se trate de trabajos de inteligencia para dar con los puntos de operación de las células delictivas que se encuentran operando en la entidad o encuentros fortuitos resultado de la movilización que hacen en diferentes puntos del Estado.

Sin duda, sea una cosa o la otra, se trata de resultados tangibles que deberían fortalecerse para ir restando fuerza a quienes se encuentran combatiendo en la entidad y que ha llevado a que Sinaloa viva una crisis de violencia desde hace casi 14 meses.

Y los resultados deberían ser más amplios, pues no solo significa que los grupos tengan menos armas, sino también, menos capacidad de acción para cometer otros delitos, como el robo de vehículo o las privaciones de la libertad.

Porque a eso ha llevado la crisis de violencia en Sinaloa, a que la sociedad en general sea víctima de delitos patrimoniales que se han ido incrementando.

Y enmarcar esos delitos como consecuencia de la guerra entre las facciones del crimen organizado es dejar que las cosas sigan pasando.

Por eso, los operativos con inteligencia se necesitan no solo para mermar a los grupos delictivos en sus capacidades de armamento y de producción de drogas, sino también, para detectar las células que se han encargado de ocasionar otros daños a la sociedad.

Sin duda, es positivo que los aseguramientos de equipamiento se sigan incrementando, pero como lo ha prometido la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo en otros contextos, también se necesita justicia.

Y la sociedad de Sinaloa está a la espera de ella, de que una inteligencia más efectiva, aquellos que han cometido delitos en contra de los sinaloenses, sean castigados.