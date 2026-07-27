Más violencia, más militares

Lo dicho, en Mazatlán ya se pelea lo que parece lo último que se juega en Sinaloa, en cuanto a territorio y a la guerra entre facciones del cártel se refiere

La decisión de enviar más militares al sur de Sinaloa, después de los brotes de violencia que han reportado sobre todo en Mazatlán, suena a que es lo único que pueden hacer, pero que sin dudas esto traerá más violencia.

Lo dicho, en Mazatlán ya se pelea lo que parece lo último que se juega en Sinaloa, en cuanto a territorio y a la guerra entre facciones del cártel se refiere.

Los síntomas son muy evidentes, el viernes una casa habitación baleada en la colonia Nuevo Milenio, tres personas asesinadas tras un ataque armado en un autolavado en Puesta del Sol, hallazgo de cuerpos encobijados, reportes de privaciones ilegales de la libertad, otro ataque armado y asesinato en la Lico Velarde, reportes de detonaciones de armas de fuego en Lomas de Mazatlán y otras colonias y el intento de despojo de un vehículo que terminó en balacera en plena Zona Dorada.

Lo peor fueron los reportes de ataques con artefactos explosivos a un sushi en el Infonavit Jabalíes y otro a una casa habitación en la colonia Federico Velarde y un feminicidio en la colonia Mazatlán III.

Todo esto ocurrió entre viernes y sábado, y la mesa de construcción de paz solo pudo anunciar el envío de 5 mil militares. Ojalá que esta decisión no venga sola y se sigan tomando otras que nos ayuden en la prevención y en la paz del puerto.