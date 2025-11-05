Mejorar la recaudación

En el País se ha trazado un esquema que fomenta la desigualdad, porque mientras en los estados se generan polos de desarrollo importantes por toda la infraestructura que es capaz de crear, otras regiones se quedan marginadas y sin posibilidades de dar los siguientes pasos.

En Sinaloa y en México hay municipios que a lo largo de su desarrollo han afinado sus mecanismos administrativos para recaudar los recursos suficientes para realizar sus tareas y también para definir la manera en que gestiona el gasto.

Esos, han sido los municipios que mejor desarrollo han alcanzado en el País debido a que generan ingresos suficientes y por lo tanto, les permite además acceder a mejores tajadas en el reparto de las participaciones federales y estatales.

Quienes no han tenido la capacidad de hacer esa transformación administrativa son los que se han quedado rezagados y por lo tanto se nota la falta de recursos no sólo para resolver las necesidades básicas de sus comunidades, sino también, para cubrir su gasto corriente.

Y se han quedado en un círculo vicioso, en que la falta de recursos les impide atender las demandas de su comunidad y por lo tanto la comunidad decide no cumplir con sus responsabilidades en el pago de impuestos y servicios públicos locales y por lo tanto el Gobierno no tiene los fondos suficientes para atender lo que el pueblo necesita, quien se resiste a pagar y así sucesivamente.

Y de manera indirecta, es como en el País se ha trazado un esquema que fomenta la desigualdad, porque mientras en los estados se generan polos de desarrollo importantes por toda la infraestructura que es capaz de crear, otras regiones se quedan marginadas y sin posibilidades de dar los siguientes pasos.

En Sinaloa, hay varias zonas donde el desarrollo no ha sido suficiente debido a la falta de recursos públicos y también a la mala gestión administrativa que requieren de una intervención para mejorar sus procesos.

Primero, urge orientarlos sobre cómo ir haciendo eficiente la recaudación de impuestos locales, en el que todos se comprometan a pagar a cambio de tener servicios e infraestructura municipal dignos, para después establecer reglas sobre cómo mantener de pie la administración municipal de acuerdo a sus capacidades presupuestarias.

Mientras no se den esos pasos, en todas las entidades del País, Sinaloa incluido, seguirán existiendo ciudades que presumen su desarrollo frente a comunidades que reclaman recursos para salir de esos atolladeros financieros frecuentes.