El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que la seguridad se gana o se pierde en las primeras instancias, en las calles, en el transporte, en los centros comunitarios y en la vida diaria, donde inicia o se contiene el delito.

De parte del Gobierno de México, ha quedado claro que es urgente que las policías locales en las entidades sean fortalecidas para poder dar una mejor respuesta a los hechos de inseguridad.

Fortalecerlas es clave, dice el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues las corporaciones locales son las primeras en responder a emergencias y acompañar a los ciudadanos en los delitos más frecuentes.

Lo anterior lo expuso en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública donde participó la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y las gobernadoras y gobernadores de las 32 entidades del País, además de los integrantes del Gabinete de Seguridad.

Y tras ese reconocimiento que se ha hecho y que se insiste sobre la importancia de fortalecer a las corporaciones de seguridad, falta dar el paso que deberá ser significativo para mejorar la seguridad en México: la de asignar un mayor presupuesto para ello.

El proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos deberá empezar a discutirse en las próximas semanas para que sea revisado por la Cámara de Diputados.

Uno de los componentes por el que las entidades federativas reciben recursos para seguridad es el del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que para este 2025 tuvo para Sinaloa asignaciones por 268.5 millones de pesos, que tuvo un incremento de casi 12 millones de pesos frente a los 258.6 millones de pesos de 2024.

Lo que se determine en el proyecto de presupuesto para el próximo año definirá lo que se busca en la atención a los problemas de inseguridad y violencia en México.

Las entidades la están padeciendo y requerirán recursos para afrontarla y apegarse a los lineamientos federales.