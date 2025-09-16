La verdadera independencia no es un Grito desde el balcón presidencial o de Gobierno, no es un discurso oficial ni un desfile colorido... la independencia verdadera debería ser la seguridad de no temer una bala perdida o un estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Hoy celebramos el 215 aniversario de que inició la lucha por la independencia de México y el momento es propicio para reflexionar.

Somos una nación de apenas 204 años, dado que fue hasta 1821 que se consumó la independencia respecto a España y los avatares de nuestro País no han sido menores.

La corrupción y la violencia nos han marcado pese a que como nación hemos mostrado avances. El contexto actual no permite margen de evadir esa realidad.

En varios lugares del País, no solo en Sinaloa, el festejo del Grito se vio anoche trastocado por la inseguridad.

Regiones enteras donde en lugar de un ¡Viva México! se vivirá un duelo, un silencio o un miedo...

La verdadera independencia debería ser no tener madres rastreadoras buscando a sus hijos desaparecidos ni manifestaciones por el asesinato absurdo de una maestra frente a sus hijos...

Hoy en la fecha fundacional de México como nación nos preguntamos: ¿Hay patria donde hay inseguridad? ¿Hay orgullo nacional donde hay violencia? ¿Hay celebración con miles de homicidios llenando la memoria colectiva?

¿México independiente?