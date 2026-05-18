Momentos de responsabilidad

...hay otras noticias que incluso han sido descartadas, y los medios que se atrevieron a publicar no han salido a ofrecer una disculpa o simplemente retractarse. Desde operativos imaginarios de drones y helicópteros cuidando a funcionarios en el Palacio de Gobierno, “cuadros clínicos” fantasiados, o historias de entregas también ficticias

Las noticias que tienen que ver con el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Senador Enrique Inzunza Cázarez, el Alcalde de Culiacán con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros siete funcionarios, ex funcionarios, mandos y ex mandos policiales, acusados de confabular con el Cártel de Sinaloa por una Corte de los Estados Unidos, se han mantenido a nivel nacional, aunque también rodeadas de señalamientos exagerados, muchos de ellos falsos, y otros de supuestas filtraciones.

El hecho de por sí ha producido ya, seguramente cientos de mesas de análisis, de entrevistas con periodistas y especialistas, y una serie de investigaciones que revelan todavía más evidencia o sugieren la manera de operar de los funcionarios e incluso los hijos del Gobernador con licencia Rocha Moya.

Sin embargo hay otras noticias que incluso han sido descartadas, y los medios que se atrevieron a publicar no han salido a ofrecer una disculpa o simplemente retractarse.

Desde operativos imaginarios de drones y helicópteros cuidando a funcionarios en el Palacio de Gobierno, “cuadros clínicos” fantasiados, o historias de entregas también ficticias.

Este tipo de noticias vienen a enrarecer todavía más la situación en Sinaloa.

Este domingo, el Senador Inzunza fue visto en el Country Club de Culiacán, lo que descartó la supuesta noticia de su entrega.

El tema es sumamente sensible, como para andar siendo irresponsables.