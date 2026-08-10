Nada bueno para nadie

Los tiempos parecen ser los peores, tomando en cuenta de lo que la economía de Mazatlán y de Sinaloa esperan por las vacaciones de verano y que de paso también le pegará un rozón al momento electoral que prácticamente ya comenzó

Los asesinatos en lugares públicos o carreteras en Mazatlán y sus alrededores continuaron sumándose durante este fin de semana, a pesar de los operativos especiales por vacaciones de verano y las acciones anunciadas por el Gobierno estatal.

Los hechos violentos continuaron este fin de semana en el sur de Sinaloa con el ataque armado en Villa Unión, al sur de Mazatlán, del que resultaron dos personas muertas y una más herida.

Y a eso se le tuvo que sumar el hallazgo del cadáver de una persona en la rampa al norte de la Autopista Mazatlán-Culiacán, también con huellas de violencia.

El domingo hubo más violencia, más ataques, con el asesinato de un residente canadiense, quien fue atacado a balazos cuando se hallaba en su casa rodante en el pueblo señorial de El Quelite, un lugar muy visitado.

También se registró el asesinato a balazos de un hombre en el crucero de ferrocarril de la carretera estatal a El Walamo, también al sur de Mazatlán.

Mientras que en la colonia Constitución, se reportó otro ataque armado, que dejó una mujer sin vida y un herido grave.

Los síntomas de esos ataques no lucen muy bien, tomando en cuenta que también hay detenciones de decenas de personas con arsenales y dispositivos artesanales explosivos en las inmediaciones de las ciudades del sur de Sinaloa.

Los tiempos parecen ser los peores, tomando en cuenta de lo que la economía de Mazatlán y de Sinaloa esperan por las vacaciones de verano y que de paso también le pegará un rozón al momento electoral que prácticamente ya comenzó.