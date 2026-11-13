Las víctimas de esta violencia son micro y pequeñas empresas: el abarrote de la colonia, la tortillería, el taller mecánico o el negocio de comida. Se trata de la economía de a pie, el sustento diario de miles de familias que hoy operan en la línea de fuego

El solo título preocupa, pero lo más alarmante es que el estudio nacional de Data Cívica presentado este jueves en Ciudad de México arroja el contundente dato: Sinaloa concentra el 19 por ciento de los ataques contra negocios registrados en el País, con 65 casos, a la cabeza de todos los estados.

Culiacán es el municipio con más ataques: 48, equivalentes al 14 por ciento del total nacional, seguido de Mazatlán, con 13, en cifras entre enero de 2025 y septiembre de 2026.

Los hallazgos del análisis periodístico titulado Negocios entre Balas ponen cifras contundentes a una crisis que las calles de Culiacán y Mazatlán respiran desde hace meses, donde las víctimas de esta violencia son micro y pequeñas empresas: el abarrote de la colonia, la tortillería, el taller mecánico o el negocio de comida. Se trata de la economía de a pie, el sustento diario de miles de familias que hoy operan en la línea de fuego.

Más grave aún es la impunidad que revela la reincidencia: la mitad de los negocios en todo México que fueron atacados más de una vez se concentran en Culiacán, reflejo de una indefensión absoluta frente al asedio.

La propia metodología de Data Cívica advierte que estos registros representan apenas un “piso mínimo” de la realidad. Si no se frena el acoso contra el eslabón más vulnerable de la cadena productiva, Sinaloa enfrentará no sólo una crisis de seguridad, sino el vaciamiento gradual de su tejido económico local.

Levantar la cortina cada mañana no debería exigir valentía heroica, sino la presencia efectiva de un Estado que garantice el derecho básico a trabajar en paz.