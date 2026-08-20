Suman ya casi dos años en que la violencia estalló en Sinaloa por la disputa de facciones del crimen organizado que han llevado su lucha a las calles de los diferentes municipios de la entidad.
Han sido dos años en que la vida de las y los sinaloenses se han trastocado y por ahora no se sabe cuándo podrá volver a su normalidad.
Porque en muchas zonas, las tardes de bullicio en los barrios hoy están enmarcadas por el silencio de las familias que prefieren mantenerse bajo resguardo.
Y las tardes de banqueta durante el calor, hoy son espacios abandonados, porque nadie quiere exponerse a la violencia que sigue acechando la tranquilidad de la sociedad.
Los negocios a los que fácilmente se frecuentaba durante las noches, ya no han abierto más y solo unos cuantos siguen operando. Las taquerías y las cenadurías reciben a sus clientes, pero rara vez hay turno de espera para ser atendidos.
Y las compras de último momento ya no se dejan hasta el último, pues se prefiere aprovechar la luz del día para salir a la calle y evitar algún incidente, aunque nunca se sabe en qué momento se podrían presentar.
El ritmo habitual de las ciudades y de las comunidades se ha ido perdiendo mientras la violencia ha impuesto su ley sobre ellas.
Y han sido dos años en que la dinámica de convivencia social, con las interacciones en los espacios comunitarios, en los negocios y los sitios públicos, ha sido trastocada por las acciones del crimen organizado.
La sociedad de Sinaloa y sus comunidades merecen ya el regreso de su normalidad, esa que les ha permitido convivir y fortalecer lazos con sus prójimos; esa, en la que las tardes de calor extremo se hacen más llevaderas mientras se salen de sus casas; esa, en la que hasta en las noches se puede solucionar algún olvido.
La normalidad aún no ha sido devuelta y la violencia sigue vigente en Sinaloa, en una región u otra. Pero ya es tiempo de que las autoridades de los tres niveles de Gobierno se atrevan a restablecerla, pues nadie aguanta más seguir cambiando sus rutinas, a cambio de nada.