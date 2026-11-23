La evidencia de la violencia se extendió desde Navolato, por las carreteras de Culiacán hasta Mocorito, luego a Salvador Alvarado y el auténtico cementerio de por lo menos una treintena de camiones de carga destruidos en el tramo de autopista de Angostura

Durante la cobertura del día siguiente al operativo de captura de Fausto “Chapo” Isidro Meza Flores en Guasave, fue impresionante mostrar otras partes del estado con escenarios de auténticas batallas de una guerra.

Los caminos bloqueados por vehículos de ciudadanos reducidos a cenizas y hierros retorcidos, otros de empresas con logos apenas visibles, y las decenas de tráileres y sus cajas de carga también destruidas y algunos de los productos que transportaban todavía algunos visibles luego de las altas temperaturas a lo que fueron expuestos.

Si bien el epicentro de la violencia atroz, los enfrentamientos y el drama de los guasavenses que planearon un viernes familiar, como pasar la tarde noche en el estadio viendo un juego de beisbol profesional, evidencian que no sólo ahí hubo pérdidas, terror y agresiones.

La realidad dibujó otra cosa fuera de las redes sociales con la salida de la luz del sol.

La evidencia de la violencia se extendió desde Navolato, por las carreteras de Culiacán hasta Mocorito, luego a Salvador Alvarado y el auténtico cementerio de por lo menos una treintena de camiones de carga destruidos en el tramo de autopista de Angostura.

El poder económico y bélico que pudo amasar “El Chapo” Isidro en las últimas décadas le alcanzó para afectar municipios del centro y centro norte, antes de caer preso en Guasave.

En Sinaloa ya no hay lugares que podamos considerar “tranquilos” ni “seguros”, con la jornada del viernes 21 de noviembre se completó el mapa llenas de tachas, para mostrar una realidad que muchos, incluidos los gobiernos federal, estatal y municipales, pretendimos ignorar.