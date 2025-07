Por más anuncios oficiales de reforzamiento con más elementos de las fuerzas federales, tenemos los últimos 10 meses probando que esa estrategia única no funciona.

En poco más de seis meses de este año, en Sinaloa superamos el número de homicidios registrados en todo el año pasado.

Números que no son para presumir, sino para alertar, pero también para exigir... para exigir un freno, para demandar un fin a la impunidad, para pedir esclarecimiento y aplicación de la justicia.

Para solicitar, por lo menos, un cambio de estrategia.

Y no es que no queramos más fuerzas del orden, al contrario, qué bueno que lleguen a reforzar, pero lo que está claro es que no puede ser la única manera de combatir esta barbarie.

Los datos son contundentes: Con los cuatro asesinatos registrados hasta ayer al mediodía, Sinaloa llegó a mil 024 asesinatos este 2025, superando así los mil 022 homicidios registrados el año pasado.

Apenas vamos a mitad del año y ya rebasamos la cifra de homicidios de todo el 2024.

Esto de acuerdo con las cifras computadas por Noroeste con base en fuentes oficiales, datos de colectivos de búsqueda y recuentos periodísticos.

La semana pasada, de hecho, la propia Presidenta Sheinbaum afirmó que en Sinaloa no han bajado las cifras de homicidios, como sí ha sucedido en otras entidades.

Nuestro estado fue el que tuvo el mayor incremento, con un alza del 244.7 por ciento, al pasar de 199 homicidios en el periodo enero-mayo de 2024 a 686 en el mismo periodo de 2025.

Números disparados que no dejan lugar a dudas de dónde estamos parados.