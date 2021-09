Es cierto, se trata de una situación de emergencia, pero por esa misma razón, se hacía necesario comunicar con esa misma emergencia y actuar de la misma manera para que la población tomara sus previsiones. Y no se hizo.

Es verdad que ante la reacción de la naturaleza, es poco lo que el hombre puede hacer para contener los daños. Pero lo que sí pueden hacer, sobre todo los funcionarios, es entregar a la población información clara sobre las afectaciones y las consecuencias que se podían tener.

Pero la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán no lo hizo. Su gerente no lo hizo. El Presidente Municipal tampoco lo hizo. Y dejaron que la población se confiara y a más de una semana de los efectos del huracán Nora, la mayoría de los hogares se encuentra sin el agua potable necesaria para satisfacer lo más básico.

Porque el Gobierno informó a medias sobre las afectaciones y su capacidad de producir el agua potable que la población requería. Y después, ante las molestias de la gente, debió reconocer que no había forma de llevar agua a la planta potabilizadora, desde la que se abastece a la mayor parte de la ciudad.

Y no se está hablando de un organismo cualquiera, como el de Escuinapa, que un día entrega agua y otros no porque no tiene la capacidad de operar. La Jumapam, en cambio, es de los pocos organismos operadores de agua con la capacidad financiera y técnica para mantener en forma el suministro tanto para la población como para las empresas de la ciudad.

Y hoy, en esa situación de emergencia que vive la ciudad, hay pobladores que buscan en pozos de la red de telefonía cómo extraer agua para satisfacer necesidades básicas, porque no hay otra forma de abastecerse de agua, y el Gobierno tampoco la ha dado.

Esta crisis que vive Mazatlán deberá servir para prevenir otras contingencias similares, en el que se hace obligatorio que las autoridades actúen, prevengan y minimicen impactos negativos como los que ahora se tienen.