Operativo, ¿para qué?

Durante esta semana, en Sinaloa se pondrán en marcha los operativos de seguridad que cada año se implementan con motivo de las fiestas decembrinas y de año nuevo.

El Guadalupe-Reyes involucra tanto a las corporaciones locales como estatales y federales en cada municipio con la intención de garantizar que las festividades transcurran con tranquilidad.

Sin embargo, la pregunta que está en el aire es si esta coordinación será suficiente para contener los hechos de violencia que se han vivido en la entidad y sobre todo, para garantizar que la población pueda tener momentos de convivencia en paz.

Porque a pesar del despliegue de fuerzas federales en la entidad a raíz de la crisis de violencia iniciada en septiembre de 2024, los hechos de violencia se siguen presentando y parte de la población aún vive con miedo de ser parte de la cifra de víctimas de los enfrentamientos de las facciones del crimen organizado.

En todo este proceso que se implementará con la coordinación estatal y con los municipios, importa sobre todo que las tareas de prevención de hechos de violencia sean efectivas y que los grupos criminales puedan ser contenidos.

Importa también que la población se sienta con la confianza y la seguridad de que su entorno estará protegido y que los riesgos que enfrenta son mínimos.

Importa, además, que la coordinación entre las diferentes corporaciones sea realmente efectiva y que la reacción sea inmediata ante hechos que pongan en riesgo la tranquilidad de las familias sinaloenses.

El reto no es un asunto menor, desde luego, pero hay una responsabilidad de parte de las autoridades para garantizar entornos seguros para todas las familias de sinaloenses, esos que se han perdido desde hace más de un año y del que no se tiene certeza cuándo los recuperarán.

Con las acciones que esta semana se pondrán en marcha, ojalá que la movilización de las corporaciones sea suficiente y efectiva para que las fiestas decembrinas, las que unen a la familia, puedan transcurrir en paz.