A los jóvenes se les ofrece la oportunidad de colaborar con las autoridades para fortalecer el tejido social de su entorno y a cambio se les ofrece una compensación económica. Y aunque el propósito es que los jóvenes tengan una ocupación y un ingreso y al mismo tiempo contribuyan a la transformación de su entorno, aún se necesita más que eso para que más jóvenes encuentren su propósito.

Si algo ha pasado en el País desde hace varios años ha sido la falta de programas efectivos para la atención de los jóvenes, creando oportunidades no sólo para conseguir empleos o continuar con sus estudios formativos, sino además, de actividades con las que se puedan sentir identificados.

El programa que el Gobierno federal impulsa a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “Jóvenes Unen al Barrio”, atiende parte de las limitaciones que enfrentan los jóvenes para desarrollarse, sobre todo en zonas de alto riesgo y alta marginación.

A los jóvenes se les ofrece la oportunidad de colaborar con las autoridades para fortalecer el tejido social de su entorno y a cambio se les ofrece una compensación económica.

Y aunque el propósito es que los jóvenes tengan una ocupación y un ingreso y al mismo tiempo contribuyan a la transformación de su entorno, aún se necesita más que eso para que más jóvenes encuentren su propósito.

Desde el nivel federal hasta los municipales, se han creado los Institutos de la Juventud, que hasta ahora han funcionado más como un área de colocación del en turno que una instancia que se encargue de dar atención a las juventudes.

Porque si algo ha fallado, además de la expansión de los grupos del crimen organizado en muchas de las actividades públicas, ha sido la falta de generación de espacios donde todos los jóvenes se sientan incluidos.

Y esa inclusión solo se logra con la participación activa de los gobiernos, en sus diferentes niveles, para que los jóvenes participen. Si se trata de deportes, que organicen torneos de las diferentes disciplinas donde puedan desarrollarse. Si se trata de las artes, que generen las opciones para que la mayoría pueda tener acceso. Si se trata de aprender oficios, que abra las oportunidades para todos.

Pero mientras se sigan desentendiendo de una parte fundamental del desarrollo social de cada una de las comunidades, el Gobierno, en sus diferentes niveles, seguirá perdiendo esa batalla y las y los jóvenes, seguirán siendo dejados, como hasta ahora, a su suerte.