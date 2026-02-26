Otra reforma

La reforma, como otras que se han hecho en la historia política de México, obedece más a la representación y el peso de los partidos políticos y menos al valor que tiene la ciudadanía en la democracia mexicana

El Gobierno de México definió la reforma electoral que enviará al Congreso de la Unión para su discusión y eventual aprobación, con la que se ajustan algunas reglas en cuanto al costo de operación en la organización de las elecciones y la representación partidista.

Para que la propuesta pase en el Poder Legislativo requerirá de mayoría absoluta, y por ahora aún no está definido cómo actuarán los partidos aliados de Morena para sacar adelante el proyecto.

La iniciativa plantea reducir el costo de la organización de las elecciones y el financiamiento a los partidos políticos, además de la desaparición de las posiciones plurinominales en el Senado de la República y una manera diferente de asignar la representación proporcional en la Cámara de Diputados.

La reforma, como otras que se han hecho en la historia política de México, obedece más a la representación y el peso de los partidos políticos y menos al valor que tiene la ciudadanía en la democracia mexicana.

Porque sí, los ajustes, como otros que se han realizado, tiene que ver más con la representación partidista y menos el valor que la ciudadanía tiene al emitir su voto por alguna de las opciones electorales.

Porque pasa que aunque la ciudadanía salga a votar por alguna de las opciones que presentan los partidos políticos, sigue siendo complicado aún que las opciones independientes a las organizaciones partidistas tengan también la oportunidad de presentarse ante el electorado.

Y deja de lado también que una responsabilidad democrática es que la persona representante rinda cuentas ante las y los ciudadanos sobre las decisiones que toma.

Presentar sus informes legislativos, como lo hacen cada año, no es una rendición de cuentas plena, porque las decisiones que se toman en las cámaras y congresos, obedecen más a los lineamientos partidistas y menos al sentir o al interés ciudadano.

Los ajustes a los mecanismos de representación pudieran representar un avance, pero mientras la ciudadanía siga estando considerada sólo como un elemento decorativo, cualquier reforma electoral seguirá siendo incompleta.