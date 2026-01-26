Otro delito que llega a cifra récord

El comportamiento se registra en medio de una crisis de inseguridad que obviamente ha tenido un impacto también en los cierres de comercios, pese a que el discurso de la autoridad es que hay una mejoría, es notable lo contrario en las calles

Increíble que aún a casi 15 meses de que estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa, un delito tan sensible por su afectación al patrimonio, como el robo a comercios, haya registrado un récord.

Según datos de la Fiscalía General del Estado, el delito de robo en local comercial se ha mantenido con una tendencia a la alza constante desde el año 2021, alcanzando un promedio de 6.16 casos diarios en lo que va del presente año.

Lo peor es que no se ha visibilizado algún ajuste en la estrategia de seguridad para este tema, como muchas de las lagunas que existen en nuestra realidad, y que desde la administración estatal sólo hay mutis.

Al cierre del 2025, Sinaloa contabilizó un total de 2 mil 249 denuncias, la cifra más alta registrada en los últimos siete años.

La manera en que este delito ha subido es impresionante, puesto que en 2019 apenas se registraron 990 casos y en 2020 otros 910, hasta subir a 2 mil 50 en 2019 y ahora esta cifra récord de 2 mil 249 en el 2025.

El comportamiento se registra en medio de una crisis de inseguridad que obviamente ha tenido un impacto también en los cierres de comercios, pese a que el discurso de la autoridad es que hay una mejoría, es notable lo contrario en las calles.

Ahora habrá que esperar a ver si por fin hay algún cambio en la estrategia más allá de la tendencia de los discursos en tribunas públicas.