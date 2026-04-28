Pensar en descuentos en tiempo de crisis

La crisis, que estalló con la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa, se ha mantenido ya por tercer año consecutivo... y pese a las evidencias que afloran, el discurso desde el Tercer Piso es que el boquete en la economía sinaloense no es tan grande como muchos pensaban.

Como ha ocurrido ya antes, la Regidora tricolor en el Ayuntamiento de Culiacán, Erika Sánchez Martínez, dio su respaldo a la exigencia del Consejo Intercamaral para que se apliquen descuentos en el Impuesto Predial y urgió al Gobierno municipal a atender la crisis que enfrenta el sector comercial.

Y la urgencia es por la falta de respuesta que ha habido de parte de las autoridades, que pone en riesgo la permanencia de negocios y empleos en la ciudad.

La crisis, que estalló con la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa, se ha mantenido ya por tercer año consecutivo, desde el 9 de septiembre de 2024 hasta la fecha.

Pese a las evidencias que afloran, el discurso desde el Tercer Piso es que el boquete en la economía sinaloense no es tan grande como muchos pensaban.

Que el cierre de negocios es una respuesta más bien a una cuestión más natural a que esté sujeta al fracaso por capacidad que por falta de clientes y oportunidades.

Sánchez Martínez se sumó a la propuesta que plantea un descuento del 50 por ciento en el Predial para comercios y del 80 por ciento para vivienda, al considerar que se trata de una medida necesaria ante la situación actual.

¿Ustedes qué piensan?