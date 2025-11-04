Peor que el año pasado

Otro dato fatídico es que los homicidios dolosos aumentaron 43 por ciento y los feminicidios 62 por ciento.

Con apenas los primeros 10 meses de 2025, en Sinaloa ya se rebasaron las cifras de delitos de alto impacto que sumaron en los 12 meses de 2024.

El ritmo delincuencial en Sinaloa sin duda está ligado a la crisis de inseguridad por la que atravesamos y hemos sobrevivido desde el 9 de septiembre de 2024, cuando se desató la guerra interna del Cártel de Sinaloa.

Según las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, en todo el 2024 se cometieron 2 mil 23 delitos que fueron denunciados de manera formal, mientras que en los primeros 10 meses de este 2025, ya se registraron 2 mil 306 delitos de alto impacto.

Las cifras son alarmantes, pues se elevaron de 5.5 delitos de alto impacto diarios a 7.5.

Las estadísticas de la FGE, en su página de internet, incluyen los delitos de alto impacto, al homicidio doloso, feminicidio, secuestro, violación y robo bancario.

Imagínese, todo lo que más afecta a nuestra sociedad tiene hoy un incremento del 13.87 por ciento respecto al año anterior.

Debido a la crisis es obvio que haya este crecimiento, sin embargo esto también debe obligar a las autoridades a hacer cambios en sus estrategias de seguridad pública con premura, antes de que nuestra sociedad caiga más bajo.