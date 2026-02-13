Por un Carnaval seguro

La autoridad ha respondido con operativos y un impresionante despliegue de las Fuerzas Armadas y federales por toda la región, pero esto no evita que sí nos embargue a muchos mazatlecos una sensación de desamparo y congoja.

Iniciado ya el Carnaval de Mazatlán 2026, en su edición número 128, el contexto continúa complicado para Mazatlán y el sur de Sinaloa.

Campañas de denostación y llamados a que la gente no venga a las festividades han proliferado en redes sociales, y se entiende, pues gran parte de México nos ve con una mezcla de extrañeza, indignación e incertidumbre, de cómo una ciudad puede celebrar sus fiestas carnavaleras estando como está la situación de inseguridad y la crisis de desapariciones que aqueja al puerto.

Los que vivimos en Mazatlán no estamos exentos de esos sentimientos, y aún teniendo aquí el Carnaval e incluso asistiendo a las celebraciones, esto no significa que no sintamos consternación por el flagelo que cargamos en Sinaloa y en esta región turística en particular.

No es que no seamos empáticos, pero sí sabemos que la economía de muchos vendedores y negocios en general en Mazatlán depende de estos días para salir avante. Por lo que lo que menos deseamos es que le vaya mal al Carnaval.

La autoridad ha respondido con operativos y un impresionante despliegue de las Fuerzas Armadas y federales por toda la región, pero esto no evita que sí nos embargue a los mazatlecos una sensación de desamparo y congoja.

Lo que es seguro es serán seis días de un Carnaval diferente, tal vez no tan festivo a lo que estamos acostumbrados, y muchos quizá prefieran no asistir, sin embargo lo que nos queda es por apostar a que salga la fortaleza de la ciudad y que el operativo cumpla el objetivo trazado de que impere la seguridad en la zona carnavalera y en la región en sí.

Nos hemos acostumbrado o nos han orillado a no ser muy optimistas al respecto, pero lo que sí debemos hacer es no permitir que la criminalidad nos arrebate la calle y las fiestas.