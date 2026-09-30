Prevención

Para quienes tienen el hábito de revisar las redes sociales, en temporadas como la que vive Sinaloa en estas épocas respecto al clima, suelen encontrarse con innumerables publicaciones que alertan de eventos catastróficos que primero generan alarma y después provoca incredulidad al no presentarse los eventos que se anuncian. Por eso, es importante ser más responsables y buscar la información que se necesita solo en fuentes oficiales y creíbles.

Sinaloa está en el período en el que es más propenso al impacto de los huracanes y aunque la probabilidad de que alguno toque tierra es baja, lo que es más factible es que se presenten lluvias de manera frecuente.

Y precisamente la proyección más reciente de parte de Protección Civil de Sinaloa, como un pronóstico, es que durante esta semana hay probabilidad de que en algunos municipios se presenten lluvias intensas.

Ante esta situación, la parte más importante que siempre conviene recordar y nunca está de más hacerlo, es que las medidas preventivas se intensifiquen para que la población tenga información a la mano que le permita tomar decisiones conscientes.

La parte fundamental de las medidas corresponden a las autoridades, otorgando información a tiempo y de manera eficiente a la población, sobre todo en la parte más vulnerable.

Aunque la época actual permite asumir que todo mundo está conectado con las redes sociales, lo cierto es que no a todo mundo le sale la información en el momento correcto y por eso se deben utilizar todas las herramientas disponibles para que la gente esté informada.

Y la otra parte que también es fundamental es que la gente esté informada de manera correcta sobre las condiciones del clima, informándose sobre todo de las fuentes oficiales, así como de medios confiables.

Para quienes tienen el hábito de revisar las redes sociales, en temporadas como la que vive Sinaloa en estas épocas respecto al clima, suelen encontrarse con innumerables publicaciones que alertan de eventos catastróficos que primero generan alarma y después provoca incredulidad al no presentarse los eventos que se anuncian.

Por eso, es importante ser más responsables y buscar la información que se necesita solo en fuentes oficiales y creíbles.

Todo esto lleva a que, ante la probabilidad de que se presenten eventos extremos, sobre todo por la cantidad de lluvia que por ahora está prevista, se hace necesario siempre contar con información oportuna y verídica para tomar las mejores decisiones, siempre buscando el cuidado de todos. No lo piensen mucho y cuídense.