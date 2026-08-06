Protección

Hechos violentos en Mazatlán y en Culiacán hacen pensar que las estrategias de seguridad, con un mayor despliegue de elementos militares y de seguridad no han ayudado aún a contener la operación de los grupos criminales

Tras casi 23 meses en que la violencia se ha instalado en Sinaloa, a pesar del incremento de elementos de seguridad de los tres niveles de Gobierno, la percepción es que aún no se ha hecho lo suficiente.

Pues aunque por momentos las cifras de hechos violentos sean menores que en otros períodos, el hecho de que se sigan presentando sigue encendiendo las alertas en la población.

Esta semana, hechos violentos en Mazatlán y en Culiacán, por ejemplo, hacen creer que las estrategias de seguridad, con un mayor despliegue de elementos militares y de seguridad no han ayudado aún a contener la operación de los grupos criminales.

El hecho de que en Mazatlán, por ejemplo, se presenten ataques armados cerca de la zona turística, y también en asientos periféricos, incrementa la percepción de que el lugar se está convirtiendo en un espacio inseguro.

O que un creador de contenido haya sido asesinado mientras hacía una transmisión en vivo en Culiacán expone que la operación criminal sigue encontrando los espacios para operar con la impunidad con la que se han acostumbrado a hacerlo.

O que viviendas sigan siendo baleadas, en un lugar u otro, o que personas, jóvenes o adultos, sigan siendo privadas de la libertad, resalta la sensación de vulnerabilidad en la que ha estado sometida Sinaloa durante casi dos años.

Lo más visible de la estrategia de seguridad ha sido el despliegue de elementos militares en las zonas donde se ha acrecentado la violencia.

Lo que se ha sabido de los resultados, han sido las detenciones de personas vinculadas a las células delictivas, el aseguramiento de armas o la detección y destrucción de laboratorios clandestinos de drogas.

Lo que ha faltado, sin duda, es la certeza a la población de que se encuentra protegida, de que puede retomar sus actividades sin el riesgo de convertirse en otra víctima de la violencia en Sinaloa y de que además, la justicia está funcionando.

La violencia en Sinaloa sigue, las autoridades siguen desplegando sus fuerzas y la población sólo quiere protección.