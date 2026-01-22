La manera más segura y eficiente de hacerlo es a través de la vacunación, pues además de que evita el contagio

Los casos de sarampión se han estado expandiendo en México y Sinaloa no ha sido la excepción. La entidad ya registra casos activos y ante una situación de eso, es importante que las familias tomen las medidas para evitar enfermarse.

Lo más importante es que se aprovecha la campaña de vacunación intensiva que tiene la Secretaría de Salud estatal para que aquellos que aún no están protegidos, lo hagan.

Y no solo contra ese padecimiento, sino con otros más que el esquema de vacunación del Gobierno de México ofrece para prevenir otros tipos de enfermedades.

Aunque en Sinaloa se han estado presentando casos en algunos municipios desde el año pasado, en el arranque de este 2026 los sitios donde se reporta una mayor incidencia ha sido en Escuinapa y Mazatlán.

Uno de los argumentos de las autoridades es que se trata de casos que han sido “importados” a la entidad, que coinciden con trabajadores del campo que llegan a trabajar en la cosecha de las hortalizas que se producen en el sur del estado durante esta temporada.

Pero a estas alturas, da igual si llegaron de fuera o si se ha ido dispersando entre la comunidad local, pues son casos activos que necesitan contenerse para evitar la propagación.

La manera más segura y eficiente de hacerlo es a través de la vacunación, pues además de que evita el contagio, también impide desarrollar la enfermedad como ocurre con quienes no están vacunados, que incluso los puede llevar a la muerte.

Por eso importa protegerse, como también importa hacerlo frente a otras enfermedades y lo ideal es que se haga con la vacunación, a pesar de que circule información que solo incrementa la desinformación y la apatía frente a temas que importan, como es el de la salud.

Si hay dudas sobre lo que implica vacunarse, las reacciones que se pueden tener y los beneficios que puede generar, mejor consúltenlo con su médico y desentiéndanse de lo que propagan en las redes sociales. Lo más importante siempre tiene que ser protegerse.