Tal vez, el primer paso sea que las propias autoridades les den el reconocimiento que se merecen las corporaciones de Policía municipales y que cuenten con mejores condiciones laborales para que la respuesta que la población necesita en materia de seguridad, sean capaces de ofrecer

Si un deber tiene la población, es exigir al Gobierno que cumpla con sus obligaciones, ya sea en el manejo adecuado del recurso público, respetar las leyes, actuar con transparencia, ofrecer los servicios públicos de manera eficiente y entre otras cosas más, garantizar la seguridad pública.

Y menos o más, esa exigencia se presenta sobre todo en el ámbito local, que es donde las autoridades están más próximas con sus representados.

A los gobiernos municipales se les exige y se les reclama que cumplan con sus obligaciones y con las promesas que se aventuran a ofrecer cuando los políticos están en campaña.

Y qué bueno que lo hagan, porque eso demuestra un interés por dar solución a los temas que son de interés público.

Y en esas demandas, destaca el trabajo que se espera y se demanda de las policías municipales, que son en su mayoría, las que menos elementos, equipo y unidades tienen y de las que se espera más.

Por eso, siempre aparecen en la parte baja en las encuestas sobre la confianza que le otorga la población, porque no cumple con sus expectativas.

Pero aunque haya deficiencias, que en algunos municipios, como algunos de Sinaloa, llega a ser crítico, son los primeros que responden ante la ausencia de corporaciones de otros niveles de Gobierno.

Y eso es lo que menos se les reconoce, la proximidad que tienen con la comunidad, que se les conoce y que pese a las deficiencias, responden hasta donde sus capacidades se les permite.

Sin duda, hay mucho que se tiene que mejorar, desde la formación y capacitación que tienen los elementos, hasta el equipamiento disponible y los incentivos de parte de las autoridades por hacer mejor su trabajo.

