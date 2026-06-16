Refuerzo ...pero es rotación

Esperamos que por lo menos los militares que lleguen lo hagan descansados, bien entrenados y que no estén prestos a recibir sobornos de parte del crimen organizado

El anuncio de la llegada de más militares, y específicamente a Culiacán, no se compara a la impresionante presencia que volcaron las redes sociales por un despliegue en el sector de La Conquista, al norponiente de Culiacán.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó a mediodía sobre el arribo de 500 elementos que llegaron para reforzar las tareas de seguridad pública y de vigilancia y patrullaje.

El convoy llegó vía terrestre, entró por la zona de la Ley del Valle, transitó hasta el Congreso y se dirigió hasta el Palacio de Gobierno, luego a la Obregón, Ciudades Hermanas y llegaron a la Novena Zona Militar.

En cuestión de minutos, del medio millar se desprendieron 300 elementos que arribaron al sector La Conquista y su sola presencia comenzó a poner nerviosos a los vecinos que esperaban con angustia algún tipo de estallido de violencia.

La buena noticia sin duda es la acción de reforzamiento de la seguridad, que todos en Sinaloa sabemos que nunca es suficiente.

La sola presencia de los militares a veces puede inhibir conductas de los propios criminales y se mantiene la paz en el entorno, que es lo que por lo menos queremos que pase.

Sin embargo también entendemos que esto se debe no a una sumatoria de elementos que ya están en la ciudad, sino a una suerte de rotación de personal.

Esperamos que por lo menos quienes lleguen lo hagan descansados, bien entrenados y que no estén prestos a recibir sobornos de parte del crimen organizado.