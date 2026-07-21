La Casa Blanca filtró información que destapó el nuevo destino de los ataques de Donald Trump: Cuba... El Presidente estadounidense puede poner en modo espera sus amenazas en el terreno internacional, pero nunca se olvida de regresar a seguir pateando a los protagonistas de sus peleas cotidianas.

Finalizado el Mundial de Futbol, la política regresó al campo de juego. Inmediatamente después de los festejos que le dieron la Copa al equipo de España, la Casa Blanca filtró información que destapó el nuevo destino de los ataques de Donald Trump: Cuba.

El Presidente estadounidense puede poner en modo espera sus amenazas en el terreno internacional, pero nunca se olvida de regresar a seguir pateando a los protagonistas de sus peleas cotidianas.

Pero lo que parece un capricho para el empresario, para Cuba es una tormenta que puede acabar con el régimen de los Castro en el basurero de la historia, un final largamente esperado por una población encarcelada, exiliada o siempre a punto de morir de hambre.

Con las elecciones intermedias encima y una popularidad a la baja, después del atasco en Irán, Trump necesita una victoria y Cuba se le antoja una victoria fácil..., cuidado. De Cuba más de uno salió espinado.

Las víctimas de los Castro, que se cuentan por miles, recibieron los rumores que aseguran que en menos de dos meses Trump ejecutará su plan en Cuba, aunque nadie sabe exactamente qué se propone hacer.

Descartada la opción de una invasión en toda regla, las principales hipótesis hablan de una posible extracción al estilo de Venezuela, aunque los comentadores ven poco premio en llevarse a un envejecido Raúl Castro o al Presidente “títere”, Miguel Díaz-Canel.

La otra opción, quizá la más posible, habla de un posible ataque selectivo para acabar con las reducidas defensas militares de Cuba y obligar al régimen a entregar el poder en la isla.

Cualquier hipótesis entraña enormes dificultades, el régimen de los Castro acabó con cualquier vestigio de Oposición en los casi 70 años en el poder. Si caen los Castro no habrá nadie a quien sentar en el Palacio de la Revolución.

Eso nos lleva a pensar que aún y cuando Trump consiga desmantelar el régimen castrista termine entregándole al poder a alguno de los funcionarios actuales.