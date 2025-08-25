Repitan: ‘van a la baja’ ...tal vez se hace realidad

La tendencia muestra que cada semana se suman más de un centenar de registros de robo de autos, una tendencia sostenida desde hace meses, con las peores cifras por encima de los 500 casos.

Casi desesperanzados cerramos la semana de agosto, luego de ver cómo las estadísticas del robo de autos tuvieron un repunte importante, en medio de la ya de por sí crisis de inseguridad por la que atravesamos desde hace un año.

Este jueves los servicios de emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa recibieron más de 16 reportes por robo de vehículo, según informó la dependencia.

Además la vocera Verona Hernández Valenzuela, reveló que estos reportes se dieron a lo largo del Estado, pero concentrados en Culiacán.

Pero lo ridículo es que el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, inició una absurda defensa sobre que la cifra de robo de vehículos, uno de los delitos que sigue alto durante esta guerra interna del Cártel de Sinaloa, va a la baja.

Pero el reporte de este jueves 21 de agosto, con las 16 denuncias, no son aisladas.

El día anterior, el 20 de agosto, fueron 20; y los días 19 y el 18 de agosto, otros 16 cada día.

Sólo esos días se sumaron 68 casos, la mayoría ocurridos en Culiacán.

“Aún con todo y eso, con esos picos, la tendencia es a la baja como resultado de que todas las dependencias: Defensa, Marina, Guardia Nacional, la Policía Estatal, las policías municipales, tienen como una de sus encomiendas cotidianas atender este tema”, dijo Feliciano.

Pero la tendencia muestra que cada semana se suman más de un centenar de registros, una tendencia sostenida desde hace meses, con las peores cifras por encima de los 500 casos.

Como este mes que vamos a cerrar.