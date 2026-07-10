Responsabilidad colectiva

Los canales y los arroyos siguen siendo utilizados por parte de la ciudadanía como depósitos de desechos, sin medir las consecuencias que esas acciones podrían tener para la colectividad, sobre todo en época de lluvias

Las primeras lluvias que se han presentado sobre Sinaloa abren la esperanza de que se hagan más frecuentes y ayuden a aminorar las jornadas de calor intenso que se han padecido durante las últimas semanas.

Pero hablar de lluvias en algunas regiones de Sinaloa no siempre es fácil, sobre todo cuando prevalecen las condiciones de riesgo de inundaciones.

Desde semanas atrás, autoridades de los diferentes municipios han emprendido jornadas de limpieza y desazolve de arroyos y canales pluviales para tratar de minimizar esos riesgos.

Pero a pesar de ser una actividad que cada año se repite, también, de manera cíclica se presenta el problema de la falta de conciencia de la población para contribuir a que esos riesgos sean menores.

Los canales y los arroyos siguen siendo utilizados por parte de la ciudadanía como depósitos de desechos, sin medir las consecuencias que esas acciones podrían tener para la colectividad.

La prevención ante situaciones de riesgos no sólo es responsabilidad de las autoridades, sino que se necesita de un compromiso colectivo para garantizar la seguridad para todos.

Porque a pesar de que hay sectores en Sinaloa que de manera frecuente padecen de las inundaciones cuando se presentan lluvias intensas, generalmente en esos mismos sectores se presentan problemas de obstrucción de los canales pluviales y de arroyos por los desechos que ahí se arrojan.

Las autoridades, sobre todo las encargadas con la prevención, han insistido una y otra vez en la necesidad de que la población colabore y haga un mejor manejo de los desechos que genera, sin arrojarlos sobre los puntos que sirven de desfogue para el agua.

Porque sí, mantener los espacios por donde debe circular el agua, sobre todo de las lluvias, libres de desechos, es una responsabilidad compartida, pues si no se asume, se termina pagando las consecuencias, como ocurre en cada temporada.