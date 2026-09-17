Las empresas necesitan de estímulos para poder operar en una situación extraordinaria como la que ha estado viviendo Sinaloa desde hace más de dos años y por lo tanto requiere de una acción extraordinaria de parte del Congreso de Sinaloa para contribuir a la solución.

Si algo necesita Sinaloa de manera urgente es la restauración de la seguridad y las condiciones para que la población pueda desarrollar sus actividades sin el riesgo de ser víctimas de la violencia.

Y sobre todo, necesita que esas condiciones se restauren para que las actividades productivas puedan retomar su ritmo y volver a operar a como lo estaban haciendo hasta antes de la crisis de violencia que ha impactado en el Estado.

Sí, el Gobierno de Sinaloa ha impulsado de manera periódica apoyos para los sectores productivos que no han podido operar debido a las condiciones de inseguridad, pero no ha sido suficiente.

No lo es, porque algunos de esos establecimientos siguen sin operar, otros han tenido que cerrar y otros, que se arriesgan a mantenerse de pie, no registran las ventas suficientes.

La crisis de violencia, se ha insistido una y otra vez, ha detonado en una crisis económica que requiere de acciones profundas de parte de las autoridades, con incentivos suficientes para las empresas que deciden apostar por Sinaloa.

Y las medidas no deben ejecutarse solo como una orden ejecutiva para atender lo inmediato, sino que deben de diseñarse estrategias a largo plazo mientras se logran las condiciones adecuadas para que las empresas recuperen su productividad.

En esta tarea, no solo basta la voluntad que manifieste el Gobierno estatal, sino que se requiere que de parte de las legisladoras y legisladores, quienes son los que modifican leyes, códigos y reglamentos, demuestren esta vez voluntad para querer contribuir a la atención a la crisis.

Las empresas necesitan de estímulos para poder operar en una situación extraordinaria como la que ha estado viviendo Sinaloa desde hace más de dos años y por lo tanto requiere de una acción extraordinaria de parte del Congreso de Sinaloa para contribuir a la solución.

Las crisis, como la de la violencia en Sinaloa y la de la actividad económica como daño colateral, no se resuelven de la noche a la mañana y menos, si no se construyen las condiciones para que así suceda.