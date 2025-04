La intervención en casos como el de la ganadería se vuelve trascendental, porque permite mantener a flote un sector que no cuenta con la disponibilidad del recurso con el cual debe alimentar al ganado.

El sur de Sinaloa ha mantenido, pese a todo, una vocación ganadera que se ha resistido a bajar los brazos. A pesar de que la infraestructura con la que se cuenta es menor a la que se tiene en otras regiones, el sector aún está vivo.

Pero podría no estarlo si las condiciones actuales no cambian. Las del último año no han sido las mejores, como tampoco lo ha sido para el resto de las actividades agropecuarias de la entidad.

La sequía se ha prolongado más de lo que comúnmente se tiene en la entidad y con la que los sectores productivos habían aprendido a convivir.

Hoy, enfrentan los estragos de un 2024 con poca agua y un arranque de 2025 donde no se ve por dónde podría fluir el recursos que permite garantizar cultivos y alimentar ganados.

Por eso se vuelve importante, en este caso, hasta dónde el Gobierno de Sinaloa se involucra para facilitar que las actividades productivas sigan su curso, como ya se ha hecho en otros sectores agobiados y afectados por la inseguridad.

A las autoridades les conviene contar con una economía dinámica, que se mantenga productiva, que haga circular el recurso y mantener las fuentes de empleo.

Por eso se vuelve importante su intervención en sectores como el de la ganadería, que ante las condiciones secas en que se encuentran los terrenos donde tienen su ganado, necesitan del apoyo para conseguir el alimento suficiente para sus animales.

La intervención en casos como el de la ganadería se vuelve trascendental, porque permite mantener a flote un sector que no cuenta con la disponibilidad del recurso con el cual debe alimentar al ganado.

Bueno, tal vez habrá uno que otro productor que cuente con los mecanismos para tener a su ganado en buenas condiciones, pero hay un sector amplio, de pequeña escala, que sobrevive y es el que más sufre los estragos cuando hace falta un recurso como el agua.

Ojalá que antes de que se compliquen las condiciones actuales, las autoridades opten por tomar acciones que permitan que la ganadería siga manteniéndose en pie y siga siendo el sostén para muchas familias de toda la entidad.