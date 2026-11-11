Satisfechos

La crisis de violencia a la que ha estado sometido Sinaloa durante más de dos años se ha convertido en una marca preventiva para visitar la ciudad y los esfuerzos por erradicarla aún no han tenido los resultados esperados

La posibilidad de que Mazatlán se mantenga en el interés de los turistas para las próximas temporadas está en la confianza que la ciudad pueda ofrecer a sus mercados.

La ciudad depende de una de las actividades económicas que se basa en la confianza que puede ofrecer a sus visitantes y esa es la del turismo.

Y sí, es verdad que la violencia se ha hecho presente en el puerto y hay víctimas tanto locales y foráneas que han atravesado por experiencias dolorosas.

Por ello se hace necesario que por el bien de la comunidad, las autoridades redoblen sus esfuerzos para llevar justicia hacia esas víctimas.

Porque mientras no ocurra así y los procesos de investigación y de sanciones se sigan dilatando, habrá voces que manifiesten su desconfianza hacia este destino.

La crisis de violencia a la que ha estado sometido Sinaloa durante más de dos años se ha convertido en una marca preventiva para visitar la ciudad y los esfuerzos por erradicarla aún no han tenido los resultados esperados.

Mientras eso ocurre, las autoridades de seguridad deben contribuir a generar la confianza en quienes deciden visitar el puerto sinaloense para vivir una buena experiencia.

Las actividades económicas ligadas al sector turístico han hecho esfuerzos para que el impacto de esa crisis sea menor y puedan seguir operando y generando derrama económica y manteniendo las fuentes de empleo.

El sector ligado al turismo se mantiene también trabajando con sus socios comerciales, como agencias de viajes, líneas aéreas y touroperadores tanto de México como de Estados Unidos y Canadá, para que el destino se mantenga activo.

El turismo, sobre todo el de Mazatlán, necesita de la certeza de que las autoridades de seguridad estarán haciendo lo correspondiente para que la crisis no afecte a un sector del que dependen miles de familias.

Los prestadores de servicios turísticos, por su parte, deberán hacer lo suyo, garantizando que el visitante se sienta y se regrese a su lugar de origen satisfecho.