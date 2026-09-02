Seguridad a la espera

La tarea no es nada sencilla, pero ya es necesario evaluar lo hecho hasta ahora y las estrategias que se deben implementar hacia adelante para que Sinaloa pueda recuperar parte de la seguridad perdida en esta crisis ocasionada por el crimen organizado.

Para el Gobierno de México, la estrategia de seguridad que se ha implementado ha sido exitosa al contabilizar menos homicidios hoy que hace dos años.

Y es un parámetro que utiliza de referencia para destacar los avances de la actual administración.

Sin embargo, sí hay que precisar que para algunas regiones, lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente, y como muestra es lo que ocurre en Sinaloa.

Con los dos años de crisis de violencia en la que ha estado sumida la entidad, cada día recuerda que aún falta por caminar un tramo para poder transitar a la paz anhelada.

Sí, tal vez las formas de violencia han mutado, pero no deja de haber hechos violentos que trastocan la tranquilidad de las comunidades, sobre todo en el centro y sur de Sinaloa.

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha comprometido para Sinaloa el apoyo para combatir a los grupos generadores de violencia y en la entidad se ha notado el despliegue de las fuerzas de seguridad.

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, ha comprometido un plan de pacificación para la entidad con el fin de caminar hacia el restablecimiento de la seguridad.

El camino no es sencillo, pues los retos que hoy se tienen son similares a los que se han mantenido sobre la entidad en los últimos dos años: la operación del crimen organizado.

Pero al menos hay la intención de revisar lo que se ha hecho y lo que aún falta por hacer.

Desde luego que ningún plan por sí solo basta para resolver el tema de la crisis que enfrenta Sinaloa, pero si la administración que encabeza Graciela Domínguez Nava es capaz de convocar a todos los sectores y sumarlos en esta tarea, algunos avances habrán de darse.

La tarea no es nada sencilla, pero ya es necesario evaluar lo hecho hasta ahora y las estrategias que se deben implementar hacia adelante para que Sinaloa pueda recuperar parte de la seguridad perdida en esta crisis ocasionada por el crimen organizado.