Lo más recomendable para todos en esta temporada en la que ya se podrá contar con subsidio, es que lo utilicen para su bienestar, hagan uso moderado de los aires acondicionados y tomen consciencia de que con subsidio o sin él, la luz cuesta y habrá que pagarla.

Finalmente, la tarifa de verano se implementará en Sinaloa a partir de este 1 de mayo y las familias que están en condiciones de hacerlo, podrán hacer uso de los aires acondicionados sin el temor de que el costo por el consumo se les dispare.

En las últimas semanas en que las temperaturas se han incrementado en la entidad, ha habido quejas por los dispares que han llegado los recibos comparados con otros meses y épocas en que el consumo no ha tenido subsidio.

Algunos usuarios han presentado quejas y solicitado revisión para que los cobros que consideran elevados sean ajustados al consumo real que han tenido en las últimas semanas.

La de verano, es la tarifa con subsidio que reduce el costo del servicio para las familias sinaloenses, en una temporada en que el consumo de electricidad se vuelve más intenso debido a las altas temperaturas.

La temporada de calor aún no ha empezado en Sinaloa, pues faltan los meses más fuertes, a partir del verano, pero ya hay regiones que han comenzado a padecer días de intenso calor.

Y como pasa en cualquier época del año, con subsidio a las tarifas o sin ellas, lo importante es que se haga un uso responsable de los servicios de aire acondicionado, principalmente.

Primero, porque por más subsidio que haya a la tarifa, un uso desproporcionado podría dar la sorpresa de un recibo con altos costos que después se puede lamentar.

Además, también es por seguridad propia en el hogar, evitando que los equipos se sobrecarguen de manera innecesaria si se mantienen todo el tiempo en operación.

Y sobre todo, seguramente lo empezará a resentir en los próximos días, que hay sectores donde la demanda de electricidad se incrementa precisamente por el uso de equipos de refrigeración que terminan colapsando la red y ocasionando suspensiones temporales del servicio.

Lo más recomendable para todos en esta temporada en la que ya se podrá contar con subsidio, es que lo utilicen para su bienestar, hagan uso moderado de los aires acondicionados y tomen consciencia de que con subsidio o sin él, la luz cuesta y habrá que pagarla.