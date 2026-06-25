Temporada de temores

En el corto plazo, no hay indicadores que muestren que las altas temperaturas vayan a ceder en la entidad y por ello es mejor que cada uno en lo particular tome sus precauciones, se cuide y se hidrate lo suficiente para evitar afectaciones, principalmente en la salud.

La conversación frecuente de los últimos días en Sinaloa, al menos, es el calor que cada vez se siente con más intensidad. Y aunado a ello, está el riesgo de que se registre un apagón que haga que la situación se sienta aún más complicada.

En el corto plazo, no hay indicadores que muestren que las altas temperaturas vayan a ceder en la entidad y por ello es mejor que cada uno en lo particular tome sus precauciones, se cuide y se hidrate lo suficiente para evitar afectaciones, principalmente en la salud.

Y se hace necesario también que las autoridades reaccionen e intensifiquen los alertamientos sobre las condiciones del clima para que la población no se confíe y esté enterada de lo que se espera cada día.

Para el caso de Sinaloa, la temporada de altas temperaturas apenas va empezando y faltan aún al menos dos meses más en que se estará padeciendo estas condiciones.

Y sí, hay la expectativa de parte de la población de que un día amanezca con condiciones diferentes más llevaderas, pero es parte de la realidad del clima que se registra en esta región del País.

Pero el calor de esta región no es el único temor, pues el consumo de electricidad se incrementa en los hogares, pues cada quien busca estar en mejores condiciones, principalmente con el uso de los aires acondicionados.

Y sí, un temor frecuente es que con estas temperaturas, en el barrio o la colonia se registre un apagón y ocasione que el padecimiento del calor se acentúe aún más.

Y ahí también se requiere de parte de las autoridades una reacción más efectiva, en el que los reportes sean atendidos de forma más expedita y que no sometan a familias a estar sin el suministro de electricidad por horas en medio de las altas temperaturas.

Porque aunque forma parte de las condiciones habituales de esta temporada de verano, no significa que al menos en el caso de Sinaloa, las familias no sean advertidas de las condiciones que se avecinan en el clima y sobre todo, no sean atendidas en las fallas de un servicio público como el de la electricidad.