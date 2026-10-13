Todo sea bajo el disfraz de coordinador

Poco les ha importado en Morena el asunto de los tiempos del proceso electoral... hoy parecen ignorar completamente todo el reglamento del Instituto Nacional Electoral, los institutos estatales y por supuesto los locales.

En Morena poco les ha importado el asunto del proceso electoral, de los tiempos que históricamente hablaban los políticos de antes y hoy parecen ignorar completamente todo el reglamento del Instituto Nacional Electoral, los institutos estatales y por supuesto los locales.

Solamente el día de ayer vimos tres destapes de diputados locales y funcionarios que anunciaron sus aspiraciones para involucrarse en las actividades procesales de Salvador Alvarado, Navolato y Badiraguato.

¿Y el Instituto Estatal Electoral?, pues bien, gracias.

El único que ha realizado su trabajo con mayor seriedad es el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, al menos para señalarle al Instituto sobre sus fallas a la hora de analizar las denuncias contra los proceso morenistas y sus candidatos por evidentes actos anticipados de campaña.

Al momento, el Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional han interpuesto denuncias contra la hoy coordinadora estatal, y la virtual candidata de Morena en Sinaloa, la Senadora con licencia Imelda Castro Castro.

Pero también hay que recordar que junto con ella, hubo otra media docena de aspirantes a la coordinación que alcanzaron a pintar bardas, que realizaron jornadas de proseltismo disfrazadas de jornadas informativas, tardeadas con bailes y hasta paseos en pangas en campos pesqueros.

La semana parecerá corta para todos los aspirantes que quieren mantenerse en puestos públicos y participar en la contienda con la venia desde Morena nacional y estatal.