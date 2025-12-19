Quienes ahora gobiernan, argumentan que la supresión de los órganos autónomos se ha hecho para ahorrar gastos y para no duplicar funciones, justificando que las dependencias públicas tienen sus órganos internos de control

En su momento, hubo quienes defendieron los órganos de transparencia independiente que sirvieran como contrapeso a la opacidad que suele pesar en el ejercicio del poder público, principalmente en el uso de los recursos públicos.

Pero ahora, aunque no lo digan de esa manera, parece que se ha convertido en un estorbo y han usado el poder político que tienen, con la representación mayoritaria en los congresos, para dar marcha atrás a los avances que se habían alcanzado en la administración pública de México.

Se trata de las reformas constitucionales, tanto en el País y justo apenas este jueves en Sinaloa, para eliminar los órganos de transparencia.

Quienes ahora gobiernan, argumentan que la supresión de los órganos autónomos se ha hecho para ahorrar gastos y para no duplicar funciones, justificando que las dependencias públicas tienen sus órganos internos de control.

Pero nada garantiza que el acceso a la información y a la transparencia se tengan como se había tenido hasta hace poco, sobre todo cuando el Gobierno habrá de resolver las controversias sobre información reservada, cuando es el propio gobierno el que decide cuándo una información de interés público merece ser reservada.

“Estamos frente a un retroceso histórico en materia de acceso a la información pública y en el ejercicio de un derecho humano fundamental”, ha señalado José Alfredo Beltrán Estrada, comisionado de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa.

El Gobierno de Sinaloa entregó la iniciativa de reforma constitucional para suprimir este organismo apenas el lunes y este jueves, el Congreso del Estado, sin discusión, ni consulta y en un proceso exprés, aprobó por mayoría de votos esta propuesta.

El acceso a la información, como señala el comisionado, es un derecho consagrado en la Constitución y deberá garantizarse. Por ahora, no basta con la buena voluntad que expresan las autoridades para asegurárselos a la población.

Quienes hoy legislan, deberán diseñar los mecanismos que lo garanticen. Pero con lo visto este jueves en el Congreso de Sinaloa, parece improbable que vaya a ocurrir en el corto plazo.