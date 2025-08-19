Trump, China y la 4T

Ayer, en la Casa Blanca, Trump recibió al Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y otros líderes europeos en busca de acuerdos sobre la guerra, presionando a los ucranianos a ceder.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, fue a Alaska la semana pasada a enfrentar a Donald Trump, con la guerra de Ucrania en el centro de la mesa, y regresó a Rusia con un triunfo por goleada.

Trump, siempre parlanchín, siempre bocazas, había presionado a Rusia para finalizar la guerra en Ucrania, so pena de iniciar una serie de castigos ejemplares en contra de los rusos, en caso de que Putin no accediera a negociar.

Pero una vez puestos de frente, Trump fue aceptando todo lo que propuso el dictador ruso, lo abrazó y lo saludó como su gran amigo.

Putin, que había llegado a Alaska como un paria internacional, con una orden internacional de arresto por crímenes de guerra, regresó a Rusia con el espaldarazo del supuesto líder del mundo libre y sin haber concedido nada: su guerra contra los ucranianos continúa.

Trump derrapa en todos los niveles, ahora apoyando ocupaciones rusas... si alguien pensaba que Estados Unidos era una potencia en decadencia, Trump se encarga de pisar el acelerador a fondo, empujando a su país al despeñadero y arrastrando a sus aliados con él.

Mientras, sonriendo desde la otra orilla, China se relame los bigotes, ni siquiera se ve obligada a competir, Trump les regala el mundo, negándose a liderar la parte que le corresponde.

Aterrado, Japón incrementa de manera salvaje su presupuesto militar; los vecinos de China tiemblan, África hace tiempo que es depredada por las empresas chinas y rusas, Europa hace tímidos llamamientos a reforzar el liderazgo que perdió hace tiempo y Latinoamérica comienza a navegar sin rumbo.

La 4T hace tiempo que renunció a asumir el liderazgo mexicano en su área de influencia internacional, pero llegará el momento en que los problemas del mundo toquen a la puerta, entonces no podremos seguir mirando hacia otro lado.