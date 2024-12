Un año para olvidar

Como todo nuevo ciclo, mañana iniciamos el 2025 y con él podría renacer la esperanza... sin embargo, el escenario no es esperanzador.

El 2024 que hoy concluye pasará a la historia negra de Sinaloa como uno de los más violentos de los años de la época moderna.

Superados los mil homicidios, y con más de 130 días consecutivos de violencia ininterrumpida, no son saldos que se quieran en los récords, pero ahí estamos y no serán fáciles de olvidar.

Pero como todo nuevo ciclo, mañana iniciamos el 2025 y con él podría renacer la esperanza... sin embargo, el escenario no es esperanzador.

Con base en la conferencia anual México Country Outlook, realizada por el Centro para los Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, expertos generan el informe de perspectivas de México para 2025, en el que los expertos anticipan las oportunidades y los desafíos en los entornos políticos, regulatorios, económicos y sociales de nuestro País.

Este informe pronóstico para México en 2025 aborda temas como la relación política y diplomática con Washington, D.C., de la cual no auguran algo optimista, lo mismo en los temas pendientes en la agenda legislativa, así como en la educación, y en la atención médica, entre otros, que los expertos no ven con buenos ojos en su perspectiva.

Y la seguridad, por supuesto, no es la excepción, de hecho la conclusión es devastadora: “Sheinbaum ha prometido seguir la estrategia del ex Presidente López Obrador en materia de seguridad y seguridad pública. Además, la estrategia que ha propuesto es decepcionante, dada la disminución de la seguridad de México y los sombríos resultados entre 2018 y 2024, el período de la administración anterior. Por lo tanto, el País seguirá siendo acosado por el crimen organizado y la violencia, infligiendo costos adicionales a las empresas y familias y potencialmente llegando al punto de desalentar la inversión adicional si no se garantiza la seguridad pública”.

Este es nuestro escenario, de acuerdo con analistas expertos de ambos países vecinos.

Nada, nada alentador.