Un asunto mayor

Y no podemos olvidar que la Bahía de Ohuira es un sitio protegido por la Unesco, al ser Reserva de la Biosfera por sus características únicas de esos humedales

Que expertos de la ONU señalen a Sinaloa y alerten del impacto ambiental que tendrán la edificación de las plantas de amoniaco y de gas licuado en Ahome no es un asunto menor.

La razón de la intervención de la Organización de las Naciones Unidas en un asunto tan específico como el de estas construcciones en Topolobampo es que los habitantes de la región, principalmente los pueblos originarios Mayo-Yoreme denunciaron no sólo que no fueron consultados, sino que han sido perseguidos y agredidos de manera recurrente por la defensa que han hecho de su territorio.

Los relatores de la ONU señalan que se han violado los derechos de los habitantes a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, a la salud, al desarrollo y a mantener ciertas formas de vida y prácticas culturales vinculadas a la naturaleza y la tierra.

Por supuesto, los expertos alertan de los daños potenciales al ambiente por las emisiones y a la pesca.

Por supuesto que por parte del Gobierno se ven estos proyectos desde el punto de vista de la inversión.

Así lo dijo el Gobernador en su reciente informe: “la empresa Gas y Petroquímica de Occidente reporta un avance del 80 por ciento en la construcción de su planta de producción de amoniaco en Topolobampo, cuya inversión inicial es de mil 600 millones de dólares y que podrá escalar hasta 5 mil 600 millones de dólares en tres etapas, generando 2 mil 500 empleos permanentes e impulsando la competitividad de la agroindustria local. Su operación está prevista para 2027”.

Lo dijo: no es un asunto menor la construcción de estas plantas en Topolobampo.