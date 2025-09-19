Un demonio con calzador

El pésimo trabajo que estaba haciendo el FBI para encontrar a Tyler le hubiera permitido a Trump y a sus seguidores seguir construyendo al “asesino” que siempre habían querido, pero finalmente el padre de Tyler entregó a su hijo a las autoridades y el relato de Trump y sus seguidores se estrelló con la realidad.

En la guerra mediática en la que están inmersos, los partidarios de Trump intentaron de cualquier manera convertir al asesino de Charlie Kirck en el ejemplo de la caricatura con la que describen a sus enemigos políticos.

Tyler Robinson todavía ni siquiera era detenido y el Presidente Donald Trump ya lo había ubicado en la esfera de la “izquierda radical”. Los medios afines, los trolls y los comentadores a su servicio lo imaginaban perteneciente a algún colectivo trans, y se trabajaba minuto a minuto en convertirlo en el demonio perfecto.

Resulta que Tyler es un joven que no pertenece a ningún partido político, se pasa la vida jugando videojuegos y navegando por internet, igual que millones de jóvenes de su edad, sin rastros del demonio que le permitiría a Trump vengarse de la “izquierda radical” que imaginaba detrás del asesinato.

En el último esfuerzo por mantener el relato de odio, el Gobernador de Utah, Spenser Cox, se aferró a la estrategia de Trump y aseguró que Tyler era un joven de “ideología izquierdista”, aunque inmediatamente después tuvo que reconocer que el detenido no ha confesado absolutamente nada, así que no pudo explicar de dónde venía su afirmación.

Finalmente, y con la intención de encasillar a Tyler, Cox habló del novio del asesino, al que describió como un joven que busca cambiar de sexo, por lo tanto, se encuentra en camino de ser trans, aunque matizó asegurando que este joven se encontraba cooperando con las autoridades y no sabía nada del asesinato.

Y en lugar de un demonio, ahora los estadounidenses se enfrentan con la cruda realidad de contar con un asesino que comparte su forma de vida con la de cualquier joven americano rodeado de armas, videojuegos y navegando por internet.